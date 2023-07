Santa Sede: riunione dei rappresentanti della Curia Romana e della Conferenza episcopale tedesca

Oggi, in Vaticano, si sono incontrati rappresentanti della Curia Romana e della Conferenza episcopale tedesca (Cet). “Si è trattato della continuazione del dialogo avviato durante la visita ad limina dei vescovi tedeschi nel novembre 2022”, si precisa in una nota della Sala Stampa: “In quella sede, infatti, si era convenuto che le questioni teologiche e disciplinari emerse in particolare nel ‘Cammino sinodale’ sarebbero state ulteriormente discusse. La riunione si è svolta in un clima positivo e costruttivo. Ad essa ne seguiranno altre”. Da parte della Curia Romana erano presenti i cardinali Luis F. Ladaria Ferrer, Kurt Koch e Pietro Parolin e gli arcivescovi Filippo Iannone, Robert F. Prevost, e Vittorio F. Viola. Da parte della Cet sono intervenuti i vescovi Georg Bätzing, Stephan Ackermann, Michael Gerber, Bertram Meier, Franz-Josef Overbeck, rispettivamente presidente della Cet e presidenti delle Commissioni episcopali per la Liturgia, per le Vocazioni e i Servizi ecclesiali, per la Chiesa Universale, per la Fede, nonché la Segretaria Generale, Beate Gilles, e il portavoce della Conferenza, Matthias Kopp.