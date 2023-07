Gmg Lisbona: Piacenza, 600 persone in partenza per incontrare Papa Francesco a Lisbona, accompagnate da mons. Cevolotto

(Foto diocesi Piacenza)

Sono 600 i giovani in partenza dalla diocesi di Piacenza-Bobbio per la Giornata mondiale dei giovani in programma a Lisbona dal 1° al 6 agosto. Il servizio diocesano per la Pastorale giovanile, con i responsabili don Alessandro Mazzoni e Dario Carini, ha messo a punto due formule, la “Gmg Full”, dal 28 luglio al 11 agosto a cui partecipano 243 tra giovani ed accompagnatori, e la “Gmg Fast”, dal 28 luglio al 9 agosto con 47 pellegrini. Entrambe le offerte sono un pellegrinaggio a tappe che toccheranno Barcellona, Madrid ed un tratto del Cammino di Santiago. Il vescovo di Piacenza-Bobbio, mons. Adriano Cevolotto, condividerà l’intero itinerario con i giovani. Gli altri sacerdoti, oltre a don Mazzoni, sono don Riccardo Lisoni (S. Brigida-S. Giovanni in Canale), don Umberto Ciullo (Roveleto), don Federico Tagliaferri (S. Giuseppe Operaio), don Franco Capelli (S. Vittore-Besurica), don Giuseppe Porcari (Borgonovo), don Simone Tosetti (Castel San Giovanni), don Roberto Isola (Bobbio), don Giuseppe Lusignani (Nostra Signora di Lourdes). Oltre all’offerta diocesana, ci sono anche i 2 itinerari proposti dal Cammino neocatecumenale che vedrà i giovani muoversi verso Lisbona a bordo di 4 pullman in partenza il 31 luglio con tappe a Lourdes, Bourgos, Santiago de Compostela, Fatima, Lisbona (5-6 agosto), e dopo la Gmg l’incontro con Kiko Argüello, Madrid, Barcellona, Tolone e rientro a Piacenza.