Processo in Vaticano: Diddi, chiesti 7 anni e 3 mesi di reclusione per il cardinale Becciu

Il promotore di giustizia Vaticano, Alessandro Diddi, ha chiesto 7 anni e 3 mesi di reclusione per il cardinale Angelo Becciu. Lo ha reso noto il “pool” di giornalisti ammessi nell’Aula polifunzionale dei Musei Vaticani, dove da oltre due anni si sta svolgendo il processo per gli investimenti finanziari della Segreteria di Stato a Londra, arrivato ora alle fasi finali con la requisitoria dell’accusa e le richieste di condanna. La sentenza del tribunale vaticano, presieduto da Giuseppe Pignatone, è prevista entro Natale. Il promotore Diddi, per i dieci imputati sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato, ha chiesto nell’udienza odierna complessivamente 73 anni e un mese di reclusione, cui vanno aggiunte pene interdettive e pecuniarie di vario tipo.