Diocesi: Massa Carrara, domani a Pontremoli mons. Vaccari presiederà una messa nel ventennale della morte di don Filippi

In occasione del ventennale della morte, il vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, mons. Mario Vaccari, presiederà domani alle 18 nella concattedrale di Pontremoli una messa in suffragio di don Adriano Filippi, sacerdote diocesano a lungo missionario in Centrafrica. Partito nel 1995 con destinazione Bouar, qui – si legge in un articolo online de “Il Corriere apuano” – “si cala con decisione nel nuovo contesto: impara d’impeto la lingua locale per avere una più facile comunicazione con le persone. Gli torna utile la competenza acquisita come radioamatore, fotografo e cineoperatore per documentare e comunicare. Continua ad usare la musica (soprattutto la chitarra) come strumento di animazione e coinvolgimento dei giovani. Si inventa impresario per le costruzioni della missione della nuova parrocchia di Wantiguera – di cui sarà il primo parroco – e dei villaggi ad essa collegati. Cura molto la scuola e avvia scambi di esperienze con diverse scuole della Lunigiana. Oltre alla evangelizzazione e alla scuola, promuove la sanità e l’agricoltura. È apprezzato dai padri cappuccini, là presenti da tanti anni, sia per il suo impegno che per la partecipazione attiva alla vita diocesana. Rimane in quella parrocchia per otto anni, rientrando in Italia solo per brevi periodi”.

Domani al termine della messa, in episcopio, sarà inaugurata una mostra fotografica; seguirà un’agape fraterna arricchita con canti e testimonianze. Le iniziative sono a cura della Consulta missionaria diocesana.

Stasera, invece, alle 21.30 nel campetto di Bassone a lui dedicato, si terrà una cerimonia in ricordo di don Filippi: “Le sue preghiere, le sue canzoni, la sua vita”.