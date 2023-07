Tratta: Thalitha Kum (religiose), raggiunte 560.606 persone in tutto il mondo (+40%). Una delegazione di giovani alla Gmg di Lisbona

In occasione della Giornata mondiale contro la tratta di persone che si celebra il 30 luglio, Talitha Kum, la rete globale di suore, alleati e partner, fondata nel 2009 dall’Unione internazionale delle superiore generali (Uisg), si unisce alla comunità internazionale impegnata contro la tratta di esseri umani. Il tema di questa edizione è “Reach every victim of trafficking, Leave no One Behind” (in italiano “Raggiungi ogni vittima della tratta, non lasciare nessuno indietro”) e Talitha Kum organizza il 28 luglio un incontro online sulla tratta con la partecipazione di giovani impegnati in tutto il mondo, che condivideranno idee e buone pratiche. Una delegazione di Talitha Kum international parteciperà alla Giornata mondiale della gioventù (Ggm) a Lisbona dal 1 al 6 agosto e coinvolgerà i partecipanti in attività di sensibilizzazione sulla tratta. Talitha Kum ha presentato alcune settimane fa il suo ultimo rapporto, disponibile in 5 lingue su https://www.talithakum.info/it/report2022

Ricco di dati, storie, testimonianze e analisi critiche ripercorre le attività dell’ultimo anno di Talitha Kum e si propone come uno strumento di lavoro per tutte le persone impegnate contro la tratta. “Il report nel 2022 mostra una significativa crescita quantitativa e qualitativa nelle aree della prevenzione, della cura delle vittime, accesso alla giustizia e networking. Talitha Kum è cresciuta, fino a diventare una rete di reti che raggiunge 560.606 persone in tutto il mondo”. Si tratta di un aumento del 40% rispetto al 2021. “Di queste 506.606 persone, 34.463 sono vittime e sopravvissuti, 442.276 sono coinvolte in azione di prevenzione, mentre 83.867 in quelle di networking, formazione e capacity-building”. A fronte di questa crescita nelle attività, c’è stata invece una lieve diminuzione dei membri attivi e dei collaboratori – spiega un comunicato – che nel 2022 sono stati 5445 (circa 554 in meno dell’anno precedente, equivalente ad un 9% in meno). “Un altro aspetto interessante delle attività di Talitha Kum è la sua forte collaborazione con altre religioni o gruppi interreligiosi, e in questo ambito si è registrato un aumento del 31% delle collaborazioni, sia a livello locale, regionale e internazionale, in particolare in Asia, Africa e Oceania”.