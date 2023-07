(foto diocesi Trani-Barletta-Bisceglie)

Sono partiti questa mattina alle 8 da Barletta 3 pullman di giovani diretti a Lisbona per la Giornata mondiale dei giovani in programma dal 1° al 6 agosto insieme a Papa Francesco. Venti di questi giovani provengono dalla diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, gli altri sono delle diocesi di Bari-Bitonto, Conversano-Monopoli, Foggia, Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Alle persone già in viaggio si aggiungeranno poi il 30 luglio altre 40.