Brasile: Cnbb, presentati manifesto e preghiera della Campagna di Fraternità dedicata all’amicizia sociale

(Foto Cnbb)

La Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) ha lanciato ieri il manifesto e la preghiera della Campagna di Fraternità 2024. Ispirata all’enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco, la Campagna di Fraternità 2024 ha come tema “Fraternità e amicizia sociale” e come motto “Siete tutti fratelli e sorelle” (Mt 23,8). Questo tema e questo motto sono stati scelti dal Consiglio permanente della Cnbb nel novembre 2022.

Secondo il vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Brasilia e segretario generale della Cnbb, dom Ricardo Hoepers, il tema e il motto della Campagna di Fraternità 2024 riflettono la preoccupazione dell’episcopato brasiliano di approfondire la fraternità come contrappunto al processo di divisione, odio, guerre e indifferenza che ha segnato la società brasiliana e il mondo. La Campagna di Fraternità, all’interno del cammino penitenziale della Chiesa, propone anche durante la Quaresima del prossimo anno, un invito alla conversione all’amicizia sociale e a riconoscere la volontà di Dio che tutti siano fratelli e sorelle.

Il manifesto, realizzato dai giovani di Brasilia Samuel Sales e Wanderley Santana, presenta l’ambientazione della comunità come una casa, uno spazio dove i fratelli e le sorelle sono accolti per condividere il cibo e la vita. Il tavolo, attorno al quale si riuniscono tutti – indigeni, neri, bianchi, uomini, donne, donne incinte, bambini, giovani, persone in sedia a rotelle, adulti e anziani – fa riferimento al sacramento dell’amicizia di Dio con l’umanità. Il più grande simbolo comunitario è la celebrazione della fede attorno a una tavola, con pane, vino e comunione. Il cibo sulla tavola, tipico della dieta mediterranea, ricorda i pasti di Gesù. Le finestre indicano una casa aperta alle sfide del mondo e della realtà.

Al centro della scena c’è Papa Francesco, con il suo bastone da passeggio. Questa immagine esprime colui che assume i propri limiti e propone al mondo l’amicizia sociale attraverso la sua enciclica Fratelli tutti.