Gmg Lisbona: Coimbra, un “menu” di preghiere per le 2.800 famiglie che ospiteranno i giovani pellegrini

Un menu di preghiera: è l’iniziativa lanciata, alla vigilia dell’apertura della Gmg di Lisbona 2023, dal Comitato organizzatore diocesano della diocesi lusitana di Coimbra, in collaborazione con l’Ufficio diocesano per la Pastorale familiare, e rivolta alle famiglie ospitanti per “preparare il cuore, individualmente e come famiglia”. Il libretto si intitola “Prayer à la Carte” (Pregare alla carta) e raccoglie diverse preghiere e suggerimenti spirituali che ogni famiglia può adattare alla propria singola realtà. “Non esiste un copione che preveda e traduca in parole i momenti che vivremo”, spiegano dalla diocesi di Coimbra, tuttavia, “questo libro assicura che la preparazione inizia prima di ricevere i giovani pellegrini, continua durante i gemellaggi nelle diocesi, e anche dopo la Gmg, in modo che questo rinnovamento spirituale frutto della Gmg non vada perso”. La diocesi di Coimbra da oggi al 31 luglio accoglierà circa 14mila giovani da 90 Paesi. Saranno alloggiati in padiglioni, scuole, parrocchie. Le famiglie ospitanti sono 2800.