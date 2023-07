Antibioticoresistenza: Iss, al via il primo monitoraggio nazionale sulla piattaforma Spincar

foto ANSA/SIR

Al via Spincar, la piattaforma messa a punto e gestita dall’Istituto superiore di sanità (Iss) per il monitoraggio delle azioni di contrasto all’antimicrobico resistenza destinata a Regioni e Aziende sanitarie. Il sistema, realizzato all’interno dei progetti Ccm 2018 del ministero della Salute, definisce standard e indicatori omogenei per tutte le strutture del Ssn permettendo a Regioni ed Asl di confrontare tra loro lo stato di avanzamento ed applicazione del Piano nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza (Pncar), e di definire le priorità d’azione. Nella prima fase ogni ente coinvolto, regionale o locale, dovrà compilare delle checklist di tutte le azioni attuate fino al 2022, in base alle quali verrà definito lo stato dell’arte. “Si tratta del primo monitoraggio di questo tipo che viene effettuato in Italia, dopo la messa. a punto dello strumento, che non ha eguali nel resto d’Europa – sottolinea il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro –. I risultati della rilevazione saranno utili a tutti i livelli per comprendere lo stato di attuazione delle politiche di contrasto all’antimicrobico resistenza e individuare le principali aree di criticità”.

Lo Spincar è di fatto una check-list di standard e criteri con la produzione di grafici sui risultati raggiunti che si possono confrontare alla media nazionale. Gli standard, i criteri e gli indicatori utilizzati sono stati selezionati mediante una revisione delle evidenze scientifiche e delle buone pratiche disponibili a livello nazionale e internazionale, in ambito umano e veterinario, relativi a sette diverse aree tematiche: governance, sorveglianza e monitoraggio, uso appropriato degli antibiotici, controllo delle infezioni controllate all’assistenza, formazione, alleanza per il contrasto all’antimicrobico-resistenza, valutazione dell’impatto e implementazione del programma. La trattazione congiunta degli aspetti relativi all’ambito umano e veterinario ha lo scopo di favorire l’integrazione tra discipline e settori e promuovere un approccio comune nel pieno rispetto dei principi One Health. Lo strumento è disponibile tramite un’apposita piattaforma web ad accesso riservato per la rilevazione per l’anno 2022 è iniziata nel mese di luglio e avrà la durata di un trimestre. Tutte le strutture del Ssn sono state invitate a partecipare su base volontaria.

Il fenomeno dell’antimicrobico-resistenza (Amr), cioè la capacità di un microrganismo di resistere all’attività di un farmaco antimicrobico, è considerata dall’Oms una delle sfide più importanti per la sanità pubblica a livello mondiale. Il protocollo per la raccolta dati e l’accesso per gli utenti autorizzati per l’immissione dei dati sono disponibili sul sito web.