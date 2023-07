Diocesi: Cefalù, il mandato di mons. Marciante ai 15 missionari in Camerun

(foto diocesi Cefalù)

Lo scorso 11 luglio 15 persone della diocesi di Cefalù hanno ricevuto il mandato missionario dal vescovo Giuseppe Marciante, per l’impegno che si apprestano a vivere in Camerun, nella terza esperienza missionaria organizzata nell’ambito della cooperazione con la Chiesa di Obala, dove è in programmazione la realizzazione di “Casa Betania”, un Centro di formazione professionale. Il gruppo è guidato dal vicario generale, don Giuseppe Licciardi, e tra di loro ci sono 8 giovani, componenti del gruppo Giovani missionari della diocesi siciliana, preparatisi all’esperienza collaborando con i volontari di Sant’Egidio a Palermo al servizio dei senzatetto, visitando i giovani ospiti della Comunità alloggio Regina Elena di Cefalù, condividendo i progetti con gli ospiti e i volontari della Comunità terapeutica assistita Fauni di Castelbuono, ascoltando le esperienze e aiutando gli ospiti della Casa missione, speranza e carità di Biagio Conte a Palermo e ancora a Brancaccio, visitando il centro voluto dal beato padre Pino Puglisi. Dal 2019 sono già state realizzate in Camerun, nel villaggio di Etaka, una chiesa, una scuola e fornito materiali agricoli, grazie alla collaborazione tra i vescovi Marciante e Sosthène Léopold Bayemi Matiei, con un progetto sostenuto anche dalle iniziative della Caritas, del Servizio pastorale cooperazione missionaria tra le Chiese e Migrantes e del gruppo dei Giovani missionari. “L’icona di Emmaus che ha ispirato il cammino sinodale della nostra diocesi di Cefalú, ora é in piena sinodia col messaggio missionario di Papa Francesco per il prossimo ottobre. ‘Cuori ardenti, occhi aperti, piedi in cammino’ sono le immagini simboliche che descrivono il percorso missionario”, ha affermato mons. Marciante ricordamdo le parole di Bergoglio sull’urgenza dell’azione missionaria della Chiesa che comporta la cooperazione di tutti: “Questo è un obiettivo essenziale del percorso sinodale che la Chiesa sta compiendo con le parole-chiave comunione, partecipazione, missione”.