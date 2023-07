Presidi di polizia negli ospedali: Anelli (Fnomceo), “importante funzione di deterrenza, grazie a Schillaci e a Piantedosi”

“Apprezziamo l’impegno del ministro della Salute, Orazio Schillaci, e il subitaneo intervento del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per implementare i presidi di polizia negli ospedali e nei pronto soccorso. Si tratta di un efficace deterrente alle aggressioni contro il personale, che stanno purtroppo diventando sempre più gravi e frequenti”.

Ad affermarlo, il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Filippo Anelli, in risposta alle dichiarazioni dei due esponenti del Governo. “È questo un provvedimento che chiediamo da tempo – prosegue Anelli – e accogliamo dunque con favore la risposta dell’attuale Esecutivo, che ha ancora una volta dimostrato la sua sensibilità alla tematica”. “Certo la violenza – conclude – non si risolve solo con i presidi, ma questi costituiscono un importante tassello per la loro funzione di deterrenza e prevenzione”.