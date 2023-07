Diocesi: Milano, domani messa dell’arcivescovo Delpini per commemorare le vittime della strage di via Palestro

In occasione del trentesimo anniversario della strage di via Palestro, l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, giovedì 27 luglio alle ore 20.30 presiederà una celebrazione eucaristica nella caserma dei Vigili del fuoco (via Benedetto Marcello 31, Milano) in ricordo delle vittime. Il 27 luglio 1993, poco dopo le 23, un ordigno posizionato dentro a una vettura parcheggiata all’altezza del Pac (Padiglione di Arte Contemporanea) scoppiò uccidendo tre Vigili del fuoco – Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno -, l’agente della polizia municipale Alessandro Ferrari e Moussafir Driss, una persona senza fissa dimora che dormiva nelle vicinanze. Dodici le persone che rimasero ferite in un attentato che si inquadra nella stagione stragista di Cosa Nostra.

Giovedì sono in programma diverse altre iniziative per commemorare le vittime. Al mattino il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e altre autorità civili e militari saranno sul luogo dell’esplosione per deporre alcune corone di fiori. La giornata proseguirà nel pomeriggio con l’apertura gratuita al pubblico della Sala da ballo nella Galleria d’Arte moderna, dove è allestita l’opera di Maurizio Cattelan “Lullaby”, dedicata all’attentato del ’93. In serata, dopo la messa dell’arcivescovo, al Pac e alla Galleria d’Arte moderna avranno luogo confronti e testimonianze prima di un momento di raccoglimento, con suono delle sirene dei mezzi schierati sul posto.