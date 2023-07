Natalità: ministero Salute, insediato un tavolo tecnico sugli stili di vita per favorire la fertilità

Si è insediato al ministero della Salute il tavolo tecnico di approfondimento delle tematiche concernenti gli stili di vita per favorire la fertilità, coordinato da Maria Rosaria Campitiello, dirigente medico presso l’ufficio di Gabinetto del ministro della Salute, e dal professor Fabrizio Cerusico, responsabile clinico presso il centro di procreazione medicalmente assistita Raprui di Roma. Tra i partecipanti Maria Colao, presidente della Società italiana di endocrinologia, e Nicola Colacurci, presidente della Società italiana di ginecologia e ostetricia.

“Uno stile di vita corretto è basilare per la fertilità maschile e femminile. Ovviamente il concetto si estende sul piano medico a 360 gradi per la salute della persona. Per questo abbiamo coinvolto personalità portatrici di esperienze e competenze poliedriche che afferiscono a tutto tondo al vivere sano e bene”, spiega Campitiello. Secondo Cerusico “l’impegno a trovare soluzioni per contrastare la denatalità è un compito assistenziale necessario per tutta la classe medica. Promuovere stili di vita virtuosi è la prima soluzione scientifica per aiutare la fertilità nel nostro Paese”.