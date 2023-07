Clima: Commissione Ue, pubblicate nuove linee guida per le strategie nazionali

La Commissione europea adotta una nuova serie di linee guida per aiutare i Paesi Ue ad aggiornare le strategie, i piani e politiche nazionali per essere in linea con la legislazione europea sul clima e la Strategia Ue sull’adattamento ai cambiamenti climatici. Lo comunica in una nota l’Esecutivo europeo. “Dalle ondate di caldo estremo e dalla siccità devastante, agli incendi boschivi mortali e all’innalzamento del livello del mare che erode le coste, gli impatti inevitabili di un cambiamento climatico incontrollato sono ben noti e cominciano a manifestarsi”, sostiene la Commissione Ue. Secondo le ultime conclusioni del rapporto del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (Ipcc) è “urgente adattarsi agli impatti” dei cambiamenti climatici. “Gli eventi meteorologici che molti europei stanno vivendo in questi giorni diventeranno sempre più estremi e frequenti se i cambiamenti climatici continueranno ad essere incontrollati. Sono un doloroso monito della necessità di intensificare le azioni di mitigazione e adattamento. Sulla base della Strategia di adattamento dell’Ue, le linee guida che abbiamo pubblicato oggi aiuteranno tutti i Paesi, le regioni e le amministrazioni locali Ue a pianificare misure di adattamento efficaci per proteggere i cittadini, le imprese, le città e la natura dall’impatto dei cambiamenti climatici”, ha detto il vicepresidente della Commissione Ue per per il Green Deal europeo, Frans Timmermans.