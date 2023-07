Diocesi: Ac Fano, domani sera un itinerario alla scoperta della Madonna a partire delle opere artistiche che la rappresentano

Anche quest’estate il settore adulti dell’Azione cattolica diocesana di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola propone giovedì 27 luglio a Fano la consueta serata estiva di incontro, riflessione e musica. “La voce di Maria” si propone un itinerario alla scoperta della Madonna a partire delle opere artistiche che la rappresentano contenute in duomo, per poi passare alla chiesa del Gonfalone per una lettura e un approfondimento con Maurizio Barchiesi, monaco di Monte Giove, insieme alla musica dal vivo con “Linda e i Brigadieri”. L’obiettivo è quello di proporre una lettura e un itinerario per restituire alle opere d’arte la capacità di parlare di fede, in questo caso di presentare Maria, la Madre di Dio nello spazio dei Vangeli e della cultura che nei secoli l’ha rappresentata. L’appuntamento è aperto a tutti e gratuito e prevede il ritrovo alle 21 davanti l’arco d’Augusto, una tappa al duomo e alle 21.30 alla chiesa del Gonfalone.