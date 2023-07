Sclerosi multipla: Fondazione Don Gnocchi e Aism Roma, protocollo d’intesa per l’attivazione di progetti riabilitativi individuali

(Foto: Fondazione Don Gnocchi)

La Fondazione Don Gnocchi e la sezione provinciale di Roma dell’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) hanno sottoscritto nei giorni scorsi un protocollo d’intesa per l’attivazione di percorsi riabilitativi specifici dedicati a persone con sclerosi multipla e patologie correlate. Da tempo tra i due enti è in atto una collaborazione presso il Centro “Santa Maria della Provvidenza” di Roma (via Casal del Marmo 401) per individuare forme di supporto alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate; grazie a questo accordo saranno quindi attivati percorsi riabilitativi analoghi a quelli adottati presso i Servizi riabilitativi Aism e ispirati alle Linee guida associative in tema di riabilitazione, allo scopo di estendere prestazioni idonee e di qualità ad un più alto numero di persone con questa patologia.

Nello specifico, il Centro Don Gnocchi si impegna a garantire alle persone con sclerosi multipla una presa in carico multidisciplinare nei differenti setting e quindi in regime di ricovero, ambulatoriale o domiciliare con un progetto riabilitativo individuale che prevede, quando compatibile, anche l’impiego di dispositivi robotici e include: riabilitazione cognitiva, terapia occupazionale, logopedia, riabilitazione del pavimento pelvico, supporto psicologico ambulatoriale, presa in carico sociale in rete con servizi sociali del territorio e valutazione degli eventuali ausili necessari al paziente.

Le attività saranno svolte in regime di convenzione con il Servizio sanitario regionale, secondo la normativa vigente, ma sarà possibile accedere a percorsi in privato sociale con agevolazioni dedicate alle persone con sclerosi multipla. Inoltre, affinché la presa in carico della persona sia corretta e per una migliore efficacia dei percorsi riabilitativi, ci sarà un costante lavoro in rete e una forte sinergia tra la Fondazione Don Gnocchi e la sezione Aism di Roma, che si potrà concretizzare anche in attività di formazione per i diversi operatori del Centro e di ricerca scientifica con la Fondazione italiana sclerosi multipla (Fism).

Commenta Anna Izzo, direttrice dell’Area Centrosud della Fondazione Don Gnocchi: “Per noi è estremamente importante il dialogo e la sinergia con le associazioni dei pazienti e questo accordo pone le basi per sviluppare con Aism percorsi virtuosi a vantaggio dei pazienti e dei loro progetti di vita”.

Spiega Irene Aprile, responsabile medico del Centro di riabilitazione “S. Maria della Provvidenza” di Roma e direttrice del Dipartimento di riabilitazione neuromotoria della Fondazione Don Gnocchi: “L’approccio riabilitativo verso la persona con sclerosi multipla non può che essere personalizzato e multidisciplinare, esattamente in linea con la filosofia di intervento della Fondazione”.

“Strutture all’avanguardia come quelle del Centro di riabilitazione ‘S. Maria della Provvidenza’ sono in grado di affrontare la complessità della sclerosi multipla in tutte le sue sfaccettature e di realizzare insieme alla nostra Associazione quella presa in carico a 360 gradi indispensabile per un progetto di vita degno di questo nome”, dice Lucia Palmisano, presidente di Aism di Roma.