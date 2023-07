Gmg Lisbona: Basilica del Santo, giovani e frati in partenza nel segno di Antonio. Porteranno con loro una reliquia del grande taumaturgo

(Foto: "Messaggero di Sant' Antonio" Editrice)

La Gmg di Lisbona, in programma dal 1° al 6 agosto, è ormai alle porte. E dalla porta della Basilica del Santo, a Padova, giovedì 27 luglio, alle 6 di mattina, partirà in pulmino una prima rappresentanza di giovani e frati diretti in Portogallo, nella terra natale di sant’Antonio, dove parteciperanno insieme ad altre centinaia di migliaia di loro coetanei al grande evento dell’estate 2023, alla presenza di Papa Francesco. Con loro porteranno anche una reliquia di sant’Antonio, che verrà poi esposta in alcuni momenti pubblici internazionali di preghiera e benedizione. A sottolineare il legame con il Santo “di” Padova, ma “da” Lisbona, i giovani indosseranno la maglietta realizzata per l’occasione, dove un sorridente frate Antonio cammina portando sulle mani i nomi delle sue due città.

I frati della Pastorale giovanile e vocazionale della Provincia italiana di S. Antonio di Padova hanno coinvolto ben 175 giovani in quest’avventura, un numero significativo per quanto non paragonabile alle migliaia di iscritti coinvolti dalle diocesi. Commentano i frati del Centro francescano giovani della Basilica del Santo: “Iniziando a programmare la partecipazione alla Gmg dei giovani che frequentano i nostri gruppi del Nord Italia, ci eravamo tarati sull’ultima edizione europea, Cracovia 2016, quando partirono in circa 50 giovani. Speravamo di raggiungere almeno quel risultato anche nel 2023. Invece abbiamo più che triplicato! E abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni perché non riuscivamo più a gestire la logistica per altri che pure avrebbero voluto essere con noi…”. Un gruppo eterogeneo quello aggregato ai frati, con 25 minorenni e poi una decina di giovani per ogni anno di età dai 18 ai 27, più qualcuno di 28 e 29, accompagnati da una decina di frati, alcune suore e laici. “Le ragazze sono più dei ragazzi – specificano i francescani –, ma questo non sorprende, perché in media alle nostre attività le ragazze figurano per circa il 60%”.

Primo appuntamento per tutti al collegio San Bonaventura di Madrid, dove si raduneranno per alcuni giorni di pre-Gmg tanti ragazzi e ragazze che si riconoscono nel carisma francescano provenienti anche da altre nazioni europee. “Da lì il 31 luglio partiremo per Lisbona, dove le tre parrocchie dei frati conventuali in città faranno da riferimento per costituire una sorta di ‘campus francescano’ per accogliere i circa 1.200 giovani coinvolti dai nostri frati di tutto il mondo – concludono –. Con la messa del 1° agosto pomeriggio parte ufficialmente il programma della Gmg che vivremo per intero, fino alla grande veglia di sabato 5 sera e alla messa di domenica 6 mattina con Papa Francesco. Saranno giorni intensissimi, di grazia!”. Giorni che i social media della famiglia antoniana – in particolare quelli riferibili al progetto “Antonio800” – documenteranno con foto, video e reportage in diretta, per allargare la platea dei partecipanti e coinvolgere quanti a Lisbona potranno esserci solo con la vicinanza, la preghiera e l’affetto.