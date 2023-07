Gmg Lisbona: Cile, in arrivo dal Paese latino americano i primi partecipanti, saranno accolti dalla diocesi di Aveiro. In tutto saranno quasi duemila

(Foto: Cech)

Centinaia di giovani stanno arrivando in Portogallo da diverse parti del Cile, a pochi giorni dall’inizio della Giornata mondiale della gioventù. Aveiro sarà il luogo in cui si concentrerà il più grande contingente di giovani nazionali in vista di Lisbona2023. Un totale di 1.924 giovani cileni provenienti da diverse comunità parrocchiali e movimenti parteciperà alla Gmg.

Ricardo Nadales, referente per la Pastorale giovanile cilena, è già nella diocesi di Aveiro, dove la maggior parte dei pellegrini cileni vive “i giorni nelle diocesi”, la settimana precedente la Gmg, come fa sapere l’ufficio comunicazione della Conferenza episcopale cilena. Nadales racconta che, insieme a padre Pablo Valladares, consigliere nazionale per la pastorale giovanile, sta “cogliendo l’occasione per visitare i responsabili delle parrocchie che accoglieranno i pellegrini. Siamo stati anche con il parroco di Aradas che ci sta facendo visitare i vari luoghi della sua parrocchia”.

Già ieri è arrivata nella diocesi di Aveiro la prima delegazione di giovani cileni. Un gruppo di circa 40 giovani che sono ospitati nelle comunità della parrocchia di San Andres de Esgueira e sono stati accolti dal vescovo António Manuel Moiteiro Ramos. La parrocchia accoglierà anche giovani cubani, canadesi e tedeschi.