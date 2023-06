Sovrano Ordine di Malta: domani l’emissione di due francobolli raffiguranti la tela “Il Battesimo di Gesù” custodita nella chiesa di San Giovanni a Chiaramonte Gulfi (Ragusa)

Porteranno la data del 23 giugno e raffigureranno l’opera “Battesimo di Gesù”, di autore ignoto, datata 1782 e custodita nella chiesa rettoria di San Giovanni Battista a Chiaramonte Gulfi (Ragusa), i due francobolli emessi dalle Poste magistrali del Sovrano Militare Ordine di Malta. Il valore è di 3.50 euro per ogni francobollo. A commento dell’emissione, il vescovo di Ragusa Giuseppe La Placa ha firmato una circolare da collezione che si sofferma sulla tela custodita a Chiaramonte Gulfi in una chiesa già commendale del Sovrano Militare Ordine di Malta che, come è noto, riconosce San Giovanni Battista come suo patrono. In particolare, la tela, di scuola caravaggesca, venne fatta dipingere a Malta dal commendatore fra’ Giovanni Battista Tomasi, futuro Gran Maestro dell’Ordine, che la donò alla chiesa. I due francobolli presenti all’interno dell’immagine delimitano, rispettiva-mente, la raffigurazione di Dio e la scena del Battesimo di Gesù. In entrambi i francobolli sono inserite le scritte “Sovrano Militare Ordine di Malta” e “Poste magistrali”, lo stemma delle attività dell’Ordine ed il valore facciale di 3.50 euro. Il formato dei francobolli: 40 x 30 mm e 40 x 52 mm e la tiratura è di tremila foglietti numerati. Le carte-valori postali del Sovrano Militare Ordine di Malta possono essere acquistate presso lo sportello delle Poste Magistrali ubicato all’interno della sede extraterritoriale dell’Ordine a Roma, con ingresso da Via delle Carrozze 79. Presso il medesimo sportello sarà in uso, nella giornata di domani, lo speciale annullo “Giorno di emissione” realizzato dalle Poste Magistrali.