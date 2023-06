Diocesi: Cesena, sabato festa del patrono S. Giovanni Battista e ordinazione sacerdotale dell’eremita Giambattista Ferro

Sabato 24 giugno si celebra la festa di San Giovanni Battista, titolare della cattedrale e patrono della città di Cesena. In cattedrale a Cesena, le messe saranno celebrate alle 7 e alle 8,30. Alle 10 il vescovo Douglas Regattieri presiederà la messa pontificale durante la quale l’eremita di Sant’Alberico Giambattista Ferro verrà ordinato sacerdote. Durante la celebrazione la Schola “Santa Cecilia” canterà la Missa De Angelis (dirige il maestro Gianni Della Vittoria; all’organo il maestro Terzo Campana). La celebrazione sarà trasmessa in diretta da TeleRomagna (canale 14). Alle 17 verranno recitati il rosario e il vespro della solennità di San Giovanni Battista. Alle 18 il parroco della cattedrale don Giordano Amati celebrerà la messa. Alle 21 si terrà il concerto organistico del maestro Gianni Della Vittoria.

Nella giornata di festa tutti sono invitati a visitare e a sostare in preghiera nella cattedrale di Cesena, cuore e madre della comunità diocesana.

Giambattista Ferro, classe 1949, originario del bergamasco, dal 2016 vive all’eremo di Sant’Alberico, in località Capanne di Verghereto, a 1.147 metri sul mare nell’Appennino tosco-romagnolo. Nel 2018 ha emesso la professione pubblica come eremita e il 28 agosto dello scorso anno nella concattedrale di Sarsina è stato ordinato diacono, nel giorno dedicato al patrono San Vicinio, primo vescovo della città plautina. Da sacerdote, Ferro proseguirà nella sua missione all’eremo e sarà quindi “prete-eremita”.