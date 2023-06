Diocesi: Perugia, celebrazioni per ricordare il Venerabile Servo di Dio Vittorio Trancanelli a 25 anni

Un vero e proprio Giubileo per il 25° della morte di Vittorio Trancanelli, marito, padre e medico, morto il 24 giugno 1998, solennità della natività di san Giovanni Battista. Trancanelli, insieme alla moglie Rosalia Sabatini e ad alcuni amici, diede vita all’associazione “Alle Querce di Mamre”, in località Cenerente di Perugia, dove tutt’oggi è attiva nell’accoglienza di madri e minori in gravi difficoltà di qualsiasi ceto, fede e nazionalità, in stretta sinergia con la Caritas diocesana. La Chiesa perugino-pievese ha avviato, dal 2006 al 2013, il processo diocesano di canonizzazione, appurando il grado eroico delle virtù, la fama di santità e di segni la cui validità giuridica è stata riconosciuta dalla Congregazione per le Cause dei Santi e, successivamente, nel 2017, Trancanelli è stato dichiarato Venerabile dalla Santa Sede. Questo “giubileo” per il 25° del ritorno al Padre di Trancanelli ha il suo “cuore” nella celebrazione eucaristica solenne, sabato 24 giugno, alle ore 17.30, presso la chiesa parrocchiale di San Sisto di Perugia, presieduta dall’arcivescovo mons. Ivan Maffeis alla quale seguirà un concerto offerto dall’Orchestra “San Barnaba”. Sempre il 24 giugno i fedeli potranno raccogliersi in preghiera nella cappella del vicino Ospedale di Santa Maria della Misericordia dove riposano i resti mortali del Venerabile. Celebrazioni sono previste anche a Foligno e altre località vicine: a Spello (Diocesi di Foligno), dove nacque il 26 aprile 1944, e a Petrignano di Assisi (Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino), paese natale del padre, dove trascorse l’infanzia e l’adolescenza. A Petrignano, venerdì 23 giugno, alle ore 21, nella chiesa di San Pietro Apostolo, si terrà la presentazione del libro: “Vittorio Trancanelli, un petrignanese in odore di santità” di Alessandro Cianetti (a cura del prof. Giovanni Zavarella). Sempre nella chiesa di Petrignano, domenica 25 giugno, alle ore 11.15, si terrà la cerimonia dell’apposizione e benedizione della targa dedicata al Venerabile che precede la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti. Sempre il porporato, il 24 giugno, alle ore 12, presiederà a Spello, in via Fontanello I, la cerimonia di apposizione e benedizione della targa presso la casa natale di Trancanelli.