Papa Francesco: ripresa vocazioni è “una grazia, in questo momento di natalità zero, occasionale”

“Mi dicono che un membro su tre del vostro Istituto è in formazione. Questo è grande! In questo momento di scarsità di vocazioni, di natalità zero, occasionale, diciamo così, questa è una grazia”. Lo ha detto il Papa, ricevendo in udienza i Partecipanti al 34° Capitolo generale degli Agostiniani dell’Assunzione (Assunzionisti). “Questa proporzione notevole vi apre prospettive per il futuro, ma costituisce al contempo una grande sfida per la trasmissione del vostro carisma”, ha proseguito Francesco: “Per favore, che i formandi ricevano bene il carisma”. “Rendo grazie insieme a voi per questa rinnovata vitalità che il Signore vi concede”, il tributo del Papa: “E vi invito ad accogliere senza paura questa novità, come un segno dei tempi, anche se talvolta essa può spaventarci: abbiamo tutti un po’ paura della novità, ma dobbiamo essere coraggiosi. Il Regno di Dio non è in sé stesso un’irruzione radicale di novità per la nostra umanità? È questo. Coraggiosi. Per raccogliere questa sfida, non temete di coltivare in voi e intorno a voi il ‘triplo amore’ che vi ha insegnato il Padre d’Alzon: amare Cristo, amare la Vergine Maria e amare la Chiesa. Così sarete fedeli al vostro carisma e troverete le vie al tempo stesso fedeli e innovatrici per attualizzarlo”.