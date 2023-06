Diocesi: Castellaneta, dal 26 al 28 giugno a Palagiano il Convegno ecclesiale dedicato alla famiglia

(foto diocesi Castellaneta)

È in programma dal 26 al 28 giugno a Palagiano, tutte le sere dalle 18 alle 20.30 nella parrocchia San Nicola, il Convegno ecclesiale diocesano “Comunità cristiana e famiglia: unite dall’unico annuncio del Vangelo in un reciproco servizio di fede e di cura”, che avvia il triennio pastorale dedicato alla famiglia. “Insieme al Consiglio pastorale diocesano abbiamo pensato, per questo primo anno, di declinare questo tema principale in rapporto al vissuto di fede”, ha scritto mons. Sabino Iannuzzi, vescovo di Castellaneta, nel messaggio di invito al convegno che vuole essere vissuto in pieno stile sinodale attraverso le tre fasi: narrativa, sapienziale e profetica. Il primo giorno, 26 giugno, le relazioni saranno di Paolo Contini della Facoltà teologica pugliese su “Gli scenari attuali delle famiglie nel nostro contesto sociale” e di don Andrea Ciucci del Pontificio Istituto teologico Giovanni Paolo II su “Le famiglie: risorsa e sfida per la comunità cristiana”. Il 27 giugno sarà dedicato ai laboratori tematici di approfondimento, con iscrizione sul sito del periodico della diocesi di Castellaneta, su 3 tematiche: La comunità cristiana incontro alle famiglie “ferite”; La comunità cristiana al servizio della fede delle famiglie; La comunità cristiana a misura di famiglia. Il 28 giugno le conclusioni di mons. Sabino Iannuzzi su “Quali orientamenti per annunciare il Vangelo dell’amore alle famiglie della nostra diocesi?”.