Sicurezza stradale: On the road, l’esperienza dei ragazzi con il 112 per salvare vite. Attesa per il nuovo Codice della strada

(foto Associazione On the road)

In attesa del novo Codice della strada, l’Associazione On the road promuove l’iniziativa promossa in 25 comuni italiani, offrendo a ragazze e ragazzi tra i 16 ed i 20 anni la possibilità di vivere una esperienza sulle strade al fianco di Polizia locale, Forze dell’ordine e soccorritori Nue-Numero unico europeo 112. “Vivere la realtà accanto a Polizia locale, Forze dell’ordine e soccorritori può salvare vite umane”, questa la testimonianza riportata dall’Associazione Ragazzi On the road, al termine dell’ultima settimana di controlli insieme a 40 ragazzi e ragazze tra i 16 e i 20 anni sulle strade delle province di Bergamo e Brescia. “Siamo a disposizione del governo con il nostro format educativo per incrementare la prevenzione, la sicurezza e la consapevolezza del reale, specialmente tra più giovani, sulle strade d’Italia”, sono le parole di Alessandro Invernici, presidente dell’associazione, invitato al ministero delle Infrastrutture durante l’iter verso il nuovo Codice della strada, per portare l’esperienza maturata in oltre 15 anni di attività che ha coinvolto più di mille studenti in 80 comuni della Lombardia. I comportamenti che rendono la guida pericolosa tra i giovani under 35 sono legati all’uso di smartphone (il 76% telefona mentre guida), al consumo di alcool o droghe, il 21% ammette di aver guidato in stato di ebbrezza e il 26% dopo aver consumato droghe che possono alterare la vigilanza, ed alla sonnolenza al volante, il 30% degli automobilisti europei ha già avuto l’impressione di essersi assopito per qualche secondo al volante e più di un automobilista su 6, il 16%, ha già avuto o sfiorato un incidente a causa della sonnolenza. Gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte tra i giovani di età compresa tra i 5 e i 29 anni (rapporto Dekra 2022). In Italia, stando all’ultima stima preliminare dell’Istat (gennaio-giugno 2022) i dati indicano che si sono verificati 81.437 incidenti stradali con lesioni a persone (+24,7% rispetto al 2021), le vittime sono state 1.450 (+15,3%) e i feriti 108.996 (+25,7%).