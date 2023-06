Eurostat: aumenta in Europa la superficie utilizzata per la produzione agricola biologica. 26% in Austria, 17% in Italia

La superficie utilizzata per la produzione agricola biologica nell’Ue continua ad aumentare e nel 2021 era pari a 15,9 milioni di ettari. Si tratta del 9,9% della superficie agricola utilizzata (Sau) totale dell’Ue. Lo comunica Eurostat in una pubblicazione odierna. Si registra quindi un continuo aumento della superficie agricola biologica dell’Ue rispetto al 2020 quando era pari a 14,7 milioni di ettari. In generale, tra il 2012 e il 2021, la superficie utilizzata per l’agricoltura biologica è aumentata in quasi tutti i Paesi Ue. La superficie è molto accresciuta in Portogallo (+283%) e in Croazia (+282%), con i tassi di incremento più elevati all’interno dell’Ue. È cresciuta rapidamente anche in Francia (+169%) e più che raddoppiata in Ungheria (+125%) e Romania (+101%). Le quote più elevate di superfici totali coltivate con metodo biologico, rispetto alla Sau totale, si registrano in Austria (26% nel 2020), Estonia (23% nel 2021) e Svezia (20% nel 2021). In Italia si arriva circa al 17%. Mentre, la percentuale di agricoltura biologica era inferiore al 5% in sei Paesi Ue nel 2021.