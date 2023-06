Diocesi: Ancona, domani apertura della chiesa di San Giovanni Battista per la rassegna estiva “Scrigni Sacri”

(foto diocesi Ancona)

È in programma per domani, venerdì 23 giugno, alle 21.15, il nuovo appuntamento serale della rassegna estiva “Scrigni Sacri” che prevede l’apertura straordinaria alle visite della chiesa di San Giovanni Battista nel rione di Capodimonte ad Ancona. La visita è ad ingresso libero e sarà guidata da Laura Fadda, operatrice del Museo diocesano, con letture storico-artistiche, religiose e iconografiche, assieme all’ensemble di chitarre e soli del liceo musicale “C. Rinaldini” di Ancona. La chiesa è di origine duecentesca e nel 1884 venne assegnata ai Minori osservanti per sopperire alla perdita del loro vicino complesso monastico di San Francesco ad Alto. Al suo interno conserva due tele del XVI secolo, una del pittore anconetano Andrea Lilli “Gesù Crocifisso, San Carlo Borromeo e Sant’Ubaldo”, l’altra del vadese Federico Zuccari “Ecce Homo”, oltre che le reliquie del beato Gabriele Ferretti (1385-1456), religioso francescano dell’Ordine dei Frati minori proveniente dalla nobile famiglia anconetana dei Ferretti. Info; tel. 320.8773610 oppure www.museodiocesanoancona.it.