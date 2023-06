Solidarietà: Firenze, 100 persone alla cena di beneficenza della Fondazione Santa Maria Nuova

foto: Fondazione Santa Maria Nuova Onlu

Cento persone hanno partecipato ieri sera alla “Charity Dinner” organizzata dalla Fondazione Santa Maria Nuova per il 735° anniversario dell’Ospedale di Santa Maria Nuova nel giardino di Palazzo Budini Gattai a Firenze. L’iniziativa ha permesso di raccogliere fondi a favore della Fondazione, per sostenere la sua opera di sostegno all’Ausl Toscana Centro per i progetti sanitari e di tutela e valorizzazione dell’inestimabile patrimonio storico-artistico dei suoi 13 ospedali. “La grande partecipazione alla serata conferma la generosità dei fiorentini e il sentimento di affetto che lega la città all’Ospedale di Santa Maria Nuova: centro di eccellenza sanitaria ma anche luogo di storia, di arte e di cultura, da sostenere e valorizzare” dice Giancarlo Landini, presidente della Fondazione Santa Maria Nuova. Come location di quest’anno è stato scelto Palazzo Budini Gattai. A presentare la serata Veronica Bellandi Bulgarini di Radio Toscana. Tra i partecipanti il governatore della Toscana Eugenio Giani, l’assessore al Welfare del Comune di Firenze Sara Funaro, i consiglieri regionali Cristina Giachi e Andrea Vannucci, il consigliere Federico Gelli, responsabile direzione Sanità della Regione Toscana, Valerio Mari della Asl Toscana Centro, Marco Nerattini direttore Società della Salute di Firenze.