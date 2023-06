Malformazioni facciali: Emergenza sorrisi, domani all’Università Cattolica di Roma un convegno con collegamento in videochirurgia con un ospedale del Benin

Emergenza Sorrisi, con il contributo di Fondazione Terzo Pilastro internazionale, organizza domani, a partire dalle 9 presso il Centro Congressi Europa nella sede di Roma dell’Università Cattolica, “Schisi facciale e Labioalveolopalatine”, un convegno dedicato a medici chirurghi in tutte le discipline, infermieri e infermieri pediatrici che vogliono approfondire il tema del trattamento delle malformazioni facciali.

Durante il convegno sarà attivato anche un collegamento in videochirurgia con la sala operatoria dell’Ospedale di Abomey Calavi, in Benin, dove dal 17 al 24 giugno si svolgerà la missione chirurgica di Emergenza Sorrisi guidata dai chirurghi plastici Mario Altacera ed Ernesto Marziano e Tommaso Anniboletti. Durante il convegno saranno collegati i medici con cui Emergenza Sorrisi collabora in Congo, Somalia e Burkina Faso, oltre a 80 studenti di Medicina della Palestina del Pakistan, dell’Afghanistan e del Benin.

“La chirurgia delle malformazioni cranio-facciali richiede un approccio multi-specialistico. Attraverso questo convegno vogliamo mettere a sistema esperienze diverse per un approccio sempre più multidisciplinare nei confronti dei pazienti. Le difficoltà di chi nasce con una grave malformazione del volto nei Paesi in via di sviluppo non sono ancora conosciute abbastanza: è fondamentale quindi affrontare il problema cercando di rendere le cure sempre più accessibili nell’ottica di una buona sanità internazionale”, spiega Fabio Massimo Abenavoli, specialista in chirurgia plastica e in chirurgia maxillo facciale e presidente e fondatore di Emergenza Sorrisi.