Migranti: card. Zuppi, “legge del mare è regola di umanità’, no a “falsi profeti”

“Non dobbiamo mai accettare che sia messa in discussione in nessuna occasione l’umanissima e responsabile legge del mare, regola di umanità per cui chiunque stia in pericolo sia salvato e custodito”. Lo ha detto il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, nell’omelia della Veglia di preghiera, a S. Maria in Trasfevere, in memoria dei migranti che perdono la vita nei viaggi verso l’Europa. Zuppi ha messo in guardia “dai falsi profeti che ingannano facendoci credere sicuri mentre siamo solo più esposti e meno umani”.

“Scegliere un sistema di protezione e di accoglienza sicuro per tutti, un sistema legale perché solo con la legalità si combatte l’illegalità, cioè il criminale lucro di persone”, l’appello del cardinale.