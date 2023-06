Canonici regolari: Roma, lunedì scorso l’udienza con il Papa. Oggi un convegno con il card. Parolin, domenica pontificale di fine giubileo presieduto dal card. Zuppi

Entra oggi nel vivo con un convegno a Roma, nella “ex Sala capitolare” della Facoltà di Ingegneria de “La Sapienza”, a San Pietro in Vincoli, il bicentenario della rifondazione dell’ordine dei canonici regolari del Santissimo Salvatore Lateranense; un vero e proprio “giubileo” per il più antico istituto religioso maschile di diritto pontificio che ci sia nella Chiesa. Lo riferisce una nota della congregazione precisando che la settimana si è aperta lunedì 19 giugno con l’udienza da Papa Francesco. Il Pontefice, si legge nella nota, “ha toccato la storia ma anche la vita contemporanea della congregazione, diffusa in Italia e in vari paesi nel mondo, e presente anche a Gubbio nelle parrocchie di San Secondo e Madonna del Ponte, oltre che nella basilica di Sant’Ubaldo”. “Preghiera, comunità, uso comune dei beni e spirito di servizio alla Chiesa: queste quattro – ha detto il Papa ai canonici – sono le costanti carismatiche della vostra storia, le ‘quattro stelle’ che non tramontano mai e che rendono il vostro apostolato luminoso e attuale”. Dal Papa, prosegue la nota, l’invito a “coltivare la centralità di Cristo e l’appartenenza alla comunità, nella fedeltà alla regola – e alla povertà anzitutto – e nel servizio alla Chiesa”.

Prima di incontrare Francesco, quasi una quarantina di canonici – in particolare seminaristi e giovani preti, arrivati da Europa e America Latina – hanno vissuto una settimana di incontri, pellegrinaggi e condivisione facendo base presso l’abbazia eugubina di San Secondo e spostandosi in vari luoghi di storia e spiritualità del centro Italia. Con il decreto del 28 giugno 1823 sottoscritto proprio nella biblioteca della canonica romana, alla presenza degli abati delle due antiche congregazioni dei Lateranensi e dei Renani, venne sancita la fusione di queste due istituzioni “sorelle”: fu la rinascita dell’attuale congregazione dei Canonici regolari del Santissimo Salvatore Lateranense, che ora festeggiano il giubileo per ricordare quell’evento.

Al convegno odierno, oltre all’abate generale don Franco Bergamin, interverranno il cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, insieme a personaggi del mondo ecclesiale e accademico. A don Pietro Benozzi, uno dei custodi della basilica di Sant’Ubaldo a Gubbio, sarà affidata la relazione sulla storia dell’ordine, mentre il giornalista Aldo Cazzullo traccerà le conclusioni. Domenica 25 giugno, alle 12, la messa pontificale di fine giubileo nella basilica di San Giovanni in Laterano a Roma, presieduta dal card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, con la professione solenne di un candidato alla vita canonicale.