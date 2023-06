Diocesi: Urbino, torna fruibile l’antico organo a canne dell’oratorio della Visitazione

Dopo alcuni decenni di inutilizzo, l’antico organo a canne dell’oratorio della Visitazione di Urbino torna fruibile. Sarà presentato al pubblico venerdì 30 giugno alle ore 21 all’oratorio di San Giuseppe di Urbino, dove è stato spostato in una sala adiacente la cantoria, sede di un altro maestoso organo. Lo strumento, collocato in una chiesa attualmente inagibile, per iniziativa della confraternita e in accordo con la Soprintendenza, è stato quindi trasferito per mantenerlo in buone condizioni e ridonargli la meritata fruibilità. Saranno illustrate le sue caratteristiche, la storia e si apprezzeranno le sue note.