Diocesi: Taranto, da domani mattina a domenica l’esperienza estiva del “Preseminario” per ragazzi dai 12 ai 17 anni

Il Seminario arcivescovile di Taranto propone l’esperienza estiva del “Preseminario”, un fine settimana di gioco, preghiera e condivisione per conoscere la vita della comunità e la proposta formativa del Seminario minore. “Sui passi del patriarca Abramo sarà offerta un’intensa esperienza di amicizia e fraternità, lasciandosi interrogare sulle grande domandi che ciascuno porta nel cuore”, spiega la diocesi presentando l’iniziativa intitolata “Guarda in cielo e conta le stelle! In cammino con Abramo”.

L’appuntamento è rivolto a ragazzi dai 12 a 17 anni, in modo particolare a ministranti e chi fosse intenzionato a iniziare la vita di comunità a settembre.

Le attività inizieranno domani, venerdì 23 giugno, dalle ore 8.30, presso il Seminario arcivescovile di Poggio Galeso, e termineranno domenica 25 giugno alle 16,30.

“Ciascuno dovrà portare con sé lenzuola, asciugamani, effetti per l’igiene personale, cambi, occorrente per il calcio e costume da bagno”, avverte la diocesi.