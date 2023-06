Giornalismo: Roma, il 3 luglio nella sede della Fnsi il corso “L’informazione, strada per la pace tra i popoli. Scrivere la storia con il cuore”

Si svolgerà lunedì 3 luglio, dalle 10 alle 13, nella sala Walter Tobagi della Fnsi (corso Vittorio Emanuele II 349), a Roma, il corso gratuito di formazione “L’informazione, strada per la pace tra i popoli. Scrivere la storia con il cuore”. Il seminario, promosso dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dall’Ordine dei giornalisti del Lazio, analizzerà il contributo fondamentale che le confessioni religiose possono dare alle alle relazioni umane significative e al linguaggio della pace che non è il linguaggio della guerra.

Anche l’informazione – evidenziano promotori – è una strada per contribuire alla costruzione della pace e dell’armonia tra i popoli. Chi opera nell’informazione e nella comunicazione professionale, infatti, ha la responsabilità dell’uso della parola dopo aver pensata, pesata e scelta. Ha la responsabilità degli effetti di ogni parola che esce da una penna, dalla radio, dalla tv, dalle testate online e anche nell’uso privato dei social. La parola può diventare l’arma più pericolosa se è distorta, ostile e fonte di istigazione di violenza.

Obiettivo del corso è quello di aiutare a sapere leggere e rileggere “insieme” il nostro tempo, ad abitare “insieme” i cambiamenti con saggezza e a sostenere l’uso responsabile delle parole.

A introdurre il corso saranno i saluti di Alessandra Costante (segretaria generale Fnsi), Guido D’Ubaldo (presidente Odg Lazio) e Vincenzo Varagona, presidente Ucsi (Unione cattolica stampa italiana).

I relatori, moderati da Maurizio Di Schino (componente della giunta Fnsi), saranno: Franca Eckert Coen (vicepresidente “Religions for peace Italia”); Asmae Dachan (giornalista, fotografa e scrittrice italo-siriana, docente a contratto all’Università degli studi di Macerata di Arabo multimediale e Arabo per la cooperazione internazionale); Michele Lipori (caporedattore di Confronti); Elena Ribet (Agenzia stampa Nev-Notizie evangeliche/Federazione delle Chiese evangeliche in Italia); David Meghnagi (professore di Psicologia clinica e dinamica all’Università Roma Tre); Paolo Ruffini (prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede), Ivano Maiorella (componente del Collegio di disciplina Ordine dei giornalisti del Lazio).

Sarà possibile iscriversi al corso, che darà diritto a 3 crediti, sul portale della formazione dei giornalisti fino al 29 giugno.