Diocesi: Chieti-Vasto, domani sera la Cena di solidarietà fraterna 2023

È in programma per la serata di domani, venerdì 23 giugno, presso l’agriturismo “L’Uliveto” in contrada Ragna di Scerni, la Cena di solidarietà fraterna 2023 promossa anche quest’anno dall’Ufficio missionario della diocesi di Chieti-Vasto. “Ritroviamoci a trascorrere una serata in letizia con l’intento di fare un po’ di bene”, l’invito del vicario episcopale per le missioni, mons. Michele Carlucci. “Con le offerte dello scorso anno – spiega –, abbiamo contribuito alla realizzazione dell’ascensore all’ospedale Santa Maria di Leuca in Madurai. Ospedale che sostiene anche i lebbrosi”. “Nonostante la nube della guerra, a noi vicina, continua a gettare lunghe ombre sul futuro che ci attende, non perdiamo la speranza”, esorta il sacerdote, secondo cui “la consapevolezza di essere tutti sulla stessa barca, in un mare agitato, deve rafforzare la coscienza dei bisogni che da noi non si ha neppure idea. Sono certo che, non è cambiata in noi la volontà di costruire insieme un mondo migliore”.