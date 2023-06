Diocesi: Ragusa, il 29 giugno presentazione del romanzo “Palla a due” di Vincenzo La Monica

Su iniziativa della Biblioteca diocesana di Ragusa, con la collaborazione del mensile diocesano Insieme, sarà presentato giovedì 29 giugno, alle 19.30, il romanzo “Palla a due” di Vincenzo La Monica, edito da Abulafia. In una serata amarcord, dedicata alla grande avventura della Virtus Ragusa, interverranno il sindaco e capitano di quella Virtus Peppe Cassì, e alcuni protagonisti e testimoni di quelle domeniche come Enrico Cassì, Giorgio Dimartino e Carmelo Gulino. Sarà l’occasione per rivivere e riscoprire storie, immagini, memorie ed emozioni che appartengono non solo alla Virtus ma al patrimonio dell’intera città di Ragusa. Il romanzo di Vincenzo La Monica parla infatti a una intera generazione che in quella Virtus ha proiettato la speranza di uscire dai suoi confini per accarezzare sfide che profumavano di serie A. La serata sarà un appuntamento con la letteratura e con la memoria anche grazie alle immagini ripescate da Roberto Voi negli archivi di Tele Nova e messe a disposizione degli organizzatori. A condurre la serata sarà Antonio La Monica. La presentazione di “Palla a due” si terrà nel Giardino del Vescovado a Ragusa e sarà anche un’occasione per tenere accesi i riflettori sul centro storico di San Giovanni.