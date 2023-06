Diocesi: Grosseto, il 25 giugno messa per il 50° di ordinazione sacerdotale del vescovo emerito Rodolfo Cetoloni

Il vescovo di Grosseto, mons. Giovanni Roncari, con tutta la diocesi fanno festa con p. Rodolfo Cetoloni, vescovo emerito, che domenica 25 giugno ricorderà il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale.

Alle 18, nella cattedrale di San Lorenzo, a Grosseto, la messa solenne per ringraziare Dio del dono del ministero di prete che in p. Rodolfo ha raggiunto la pienezza nell’episcopato. “Invito tutti ad essere presenti domenica in cattedrale – esorta il vescovo Giovanni, che ha fortemente voluto questo momento – perché, stringendoci con affetto e amicizia attorno a padre Rodolfo, manifestiamo la gratitudine per il sacerdozio nella sua essenza di servizio all’unico sommo sacerdote che è Cristo Signore. È a lui che renderemo grazie anche per questi cinquant’anni di vita sacerdotale di p. Rodolfo e, attraverso questa speciale occasione, faremo memoria di tutti quei preti che hanno modellato la nostra fede, hanno fatto davvero da mediatori fra noi e il Signore”.

Il vescovo emerito Rodolfo sarà accolto alle 17.45 sul sagrato della cattedrale dal vescovo Giovanni e da una rappresentanza dei canonici del Capitolo, coi quali si recherà verso la cappella del Crocifisso per alcuni momenti di adorazione davanti al Ss. Sacramento. Poi, indossate le vesti liturgiche, inizierà la messa solenne.