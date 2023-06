Papa Francesco: “da bambino il pellegrinaggio a Lourdes era come una stella da dover raggiungere”

“Ricordo, da bambino, che c’erano le Suore Assunzioniste a Buenos Aires, e da lì organizzavano pellegrinaggi a Lourdes. Da bambino… Era come una stella da dover raggiungere”. Lo ha detto il Papa, ricevendo oggi in udienza i Partecipanti al 34° Capitolo generale degli Agostiniani dell’Assunzione (Assunzionisti). Oltre all’apostolato dei pellegrinaggi, Francesco ha elogiato l’impegno dei media, “che sviluppate oggi in tutti i continenti, per un pubblico vario, anche lontano dalla Chiesa” e infine “uno dei vostri apostolati storicamente più incisivi e tuttora presente, seppure più modesto: la vostra Missione d’Oriente. Grazie!”. “Vi incoraggio a portare avanti tale missione, nel Medio Oriente dove la condizione dei cristiani è oggetto di minacce, e in Europa orientale, dove la guerra in Ucraina mette in pericolo l’equilibrio civile e religioso della regione”, la consegna del Papa, che ha inoltre espresso la “gratitudine della Santa Sede per la fedeltà del vostro impegno nella piccola Chiesa cattolica di rito bizantino in Bulgaria, che conta su di voi”. “La vostra lunga esperienza di dialogo con l’Ortodossia, come pure con l’Ebraismo, è preziosa per la Chiesa”, l’omaggio di Francesco: “che essa possa fare di voi, oggi più che mai, degli artigiani di unità e di comunione al servizio della pace”.