Romania: Bacau, Capitolo generale oblate assunzioniste. Suor Ghiorghies al Sir, “discernere il ‘vino nuovo’ che Dio chiede dalla congregazione”

La Romania ospiterà il XVII Capitolo generale delle suore Oblate dell’Assunzione, tra il 23 giugno e il 20 luglio, nella comunità di Bacău (nord-est del Paese). È la prima volta che la congregazione organizza il capitolo generale in terra romena, dove le suore sono presenti sin dal 1925. L’evento riunirà quarantadue suore delegate e collaboratori laici da ventidue Paesi dell’Europa, Asia, Africa, America centrale e meridionale. Il tema scelto, “Oblate assunzioniste, fate quello che vi dirà”, “è un invito a discernere qual è il ‘vino nuovo’ che Dio chiede dalla congregazione, quali sono le priorità per i prossimi sei anni”, spiega al Sir suor Felicia Ghiorghieş, superiora generale. Il capitolo si aprirà con esercizi spirituali, seguiti da una radiografia sull’attività della congregazione nell’ultimo mandato, una riflessione sul tema scelto e un tempo di dialogo. Nell’ultima parte ci sarà l’elezione della nuova superiora generale e del nuovo consiglio generale. Il 2 luglio tutti i partecipanti al capitolo prenderanno parte al giubileo di quattro suore romene che festeggiano venticinque anni di vita consacrata. La messa sarà presieduta a Bacău dal vescovo emerito di Iași, mons. Petru Gherghel, colui che ha accolto i primi voti delle suore, in clandestinità, durante il regime dittatoriale di Ceauşescu. Oggi, le suore hanno in Romania cinque comunità nelle diocesi di Bucarest, Iași, Oradea e Satu Mare e si dedicano alla catechesi, alla pastorale della gioventù e al dialogo ecumenico.