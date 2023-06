Diocesi: Barberino di Mugello, domenica 25 giugno riapre l’oratorio chiuso dal terremoto del 2019

(foto Misericordia di Barberino del Mugello)

Riapre domenica 25 giugno l’Oratorio della Misericordia di Barberino di Mugello, casa della confraternita dal lontanissimo 1569, chiuso per le conseguenze del terremoto di dicembre 2019 che ne ha imposto la chiusura. Il programma prevede per le ore 9,30 la riunione dei 500 volontari della Misericordia con la cittadinanza e la visita dell’Oratorio, all’interno del quale si trova il coro ligneo e la navata risalente al Settecento, seguirà alle ore 11,30 la vestizione dei confratelli ed il pranzo in piazza offerto dai volontari. Nel pomeriggio “Mise in piazza” proseguirà con attività dimostrative per gli adulti e per i più piccoli, fino ad arrivare all’AperiMise delle ore 18 con brindisi collettivo. Atteso per l’occasione anche il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani. “Il sisma del 2019 non ha fatto fortunatamente vittime, ma mise a dura prova gli edifici. Noi abbiamo prestato immediata assistenza nei luoghi di raduno, come le palestre. L’oratorio ne è uscito danneggiato in modo importante e siamo stati costretti a chiuderlo per svolgere lavori di messa in sicurezza”, sono le parole di Claudio Carpini, governatore della Misericordia di Barberino di Mugello sorta nel 1436, “Adesso che sono stati conclusi grazie all’intervento sinergico di parrocchia e Misericordia, sostenute da un importante finanziamento regionale, aspettiamo un momento importante per noi e per tutta la comunità: qui si sono sempre svolte le nostre assemblee, le riunioni, i riti”.