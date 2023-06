Diocesi. Rossano, domani incontro al Museo del Codex per conoscere il Museo diocesano di Reggio Calabria

Continua l’appuntamento mensile alla scoperta dei Musei diocesani di Calabria. Domani sarà la volta di quello di Reggio Calabria attraverso il racconto della sua direttrice Lucia Lojacono (sala polifunzionale del Museo diocesano e del Codex a Corigliano-Rossano – ore 17).

Il Museo diocesano “Mons. Aurelio Sorrentino” di Reggio Calabria, inaugurato nel 2010, è ubicato nel complesso architettonico dell’Arcivescovado. Gli spazi che si susseguono nel percorso museale sono distinti per temi e accuratamente organizzati per restituire la bellezza delle opere esposte e la memoria della loro funzione originaria. Il Museo accoglie una ricca e preziosa collezione che comprende argenti, un consistente nucleo di tessuti liturgici, una raccolta di dipinti e frammenti lapidei provenienti dall’antica cattedrale. Tra i capolavori spicca il quattrocentesco bacolo pastorale dell’arcivescovo Antonio De Ricci, in argento finemente lavorato e smalti.

L’incontro rientra nel programma di appuntamenti ideati per i 70 anni del Museo diocesano e del Codex ed ha lo scopo di promuovere momenti di incontro e confronto tra le realtà dei Musei diocesani di Calabria e divulgare la conoscenza dei meravigliosi tesori in essi custoditi. Prevista la diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Museo diocesano e del Codex.