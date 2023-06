Giornalismo: oggi la presentazione del nuovo master Uninettuno

Oggi alle ore 11:30, nella Sala delle bandiere della sede centrale romana di Uninettuno, si svolgerà la presentazione del nuovo master in “Giornalismo e comunicazione multimediale”. Dopo gli interventi del rettore di Uninettuno, Maria Amata Garito, del preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, Dario Edoardo Viganò, e del direttore del master, Emilio Carelli, ci sarà una lectio magistralis “Essere Giornalisti Oggi” di Enrico Mentana. Il master in Giornalismo e comunicazione crossmediale si rivolge a chi è in possesso di una laurea triennale o magistrale, a pubblicisti che vogliono specializzarsi nella comunicazione digitale, a operatori di comunicazione di impresa o addetti stampa ed in generale a quanti vogliono sviluppare competenze legate anche alla comunicazione in rete. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Uninettuno e sul portale dell’università.