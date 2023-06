Diocesi: Trento, domani apre l’Atelier Benigni degli editori, la nuova vetrina della produzione

Sarà inaugurato domani, venerdì 23 giugno, alle 18 in via Belenzani a Trento, l’Atelier Benigni degli editori, che vuole essere una nuova vetrina per la produzione editoriale trentina. Saranno presenti all’evento il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, ed il vescovo mons. Lauro Tisi. L’iniziativa offre i locali messi a disposizione dalla Fondazione SS. Annunziata (ore 17-20 estate, ore 16-19 inverno, sabato ore 10-13) come spazio dove esporre volumi, tenere presentazioni ed incontri con gli autori dei libri pubblicati dalla casa editrice Vita Trentina/ViTrenD, promotrice del progetto, e le altre 6 case editrici locali che hanno aderito, Osiride, Tangram/Edizioni del Faro/Forme libere, Reverdito, Erickson/il Margine, Valentina Trentini editore, Keller.