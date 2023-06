Commissione Ue: trasporti, 6 miliardi per 107 progetti. Investimenti per porti, traffico ferroviario e aereo

“I porti marittimi di Irlanda, Grecia, Spagna, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi e Polonia riceveranno finanziamenti per lo sviluppo dell’alimentazione elettrica da terra per ridurre le emissioni di gas a effetto serra delle navi ormeggiate”. È uno degli ambiti in cui l’Ue investirà una cifra superiore ai 6 miliardi euro per migliorare le infrastrutture al servizio dell’economia e della mobilità. “Per contribuire a rendere il trasporto per vie navigabili interne adeguato alle esigenze future, le infrastrutture lungo le vie navigabili transfrontaliere Senna-Schelda tra Francia e Belgio saranno modernizzate. Anche i porti interni del Danubio e del Reno, come Vienna e Andernach, beneficeranno di un ammodernamento”. Per aumentare ulteriormente la sicurezza e l’interoperabilità del trasporto ferroviario dell’Ue, il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario “sarà installato su treni e linee ferroviarie in Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Francia, Austria e Slovacchia”. Su strada, diversi Stati membri dell’Ue diffonderanno sistemi e servizi di trasporto intelligenti (Its). “Diversi Stati membri riceveranno sostegno ai progetti europei di gestione del traffico aereo, al fine di aumentare l’efficienza del trasporto aereo e creare un cielo unico europeo”. I 107 progetti sono stati selezionati su un totale di 353 progetti presentati in risposta all’invito a presentare proposte pubblicato nel 2022. I finanziamenti dell’Ue assumeranno la forma di sovvenzioni, che saranno utilizzate per cofinanziare i costi totali del progetto.