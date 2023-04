Consiglio d’Europa: difesa diritti umani ed eliminazione sfruttamento sessuale, due incontri a Turku (Finlandia) e Chisinau (Moldavia)

Il 4 maggio a Turku in Finlandia si terrà la prima Giornata dei diritti umani del Consiglio d’Europa. L’edizione del 2023 è dedicata alla “resilienza e la partecipazione civile a livello comunale, con particolare attenzione alla promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto”. L’evento riunirà esperti di alto livello per discutere dell’impatto del Consiglio d’Europa sui diritti umani in Finlandia. Lo comunica il Consiglio d’Europa in una nota. L’evento è organizzato nell’ambito del progetto “Council Europe Days – Telling the Council Story”. Ad aprire il seminario di esperti sarà Bjørn Berge, segretario generale aggiunto del Consiglio d’Europa. Sempre il 4 maggio, a Chisinau, capitale della Moldavia, sarà pubblicato “il profilo nazionale della Repubblica di Moldavia sull’eliminazione dello sfruttamento sessuale e degli abusi sui minori”. È il risultato di un’iniziativa congiunta del Consiglio d’Europa e di Ecpat International che si concentra sulle “Parti della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali”.