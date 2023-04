Parlamento Ue: evento a Milano, “Per un’Europa più unita, democratica e vicina ai giovani”

L’Ufficio del Parlamento europeo e la Rappresentanza della Commissione europea a Milano propongono un evento dedicato ai giovani e alle scuole per celebrare la Giornata dell’Europa, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Milano, il Comune di Milano e Europe Direct Lombardia. “I recenti avvenimenti in Ucraina hanno nuovamente messo in luce l’importanza dei nostri valori di pace e democrazia”, si legge in una nota. “Per richiamarli è più che mai necessario approfondire il nostro essere cittadini europei a più di 70 anni dalla dichiarazione Schuman, firmata il 9 maggio 1950, che pose le basi di pace e solidarietà di quella che oggi è l’Unione europea”. Al teatro Dal Verme (via S. Giovanni sul Muro, 2) di Milano, martedì 9 maggio, ore 11.00-13.30, saranno proposti momenti di confronto tra giovani, scuole e i rappresentanti delle istituzioni europee per parlare di solidarietà dell’Ue con l’Ucraina, un futuro green per il benessere e la salute dei cittadini, un’Europa pronta per l’era digitale. Sono inoltre previste performance di musica, poesia, racconto e momenti di dialogo con artisti della scena contemporanea.

Per le istituzioni europee interverranno: Maurizio Molinari, capo dell’Ufficio del Parlamento europeo a Milano; Claudia Colla, capo della Rappresentanza della Commissione europea a Milano; Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo. Tra gli artisti confermati: Big Mama, Giuliano Logos, Rancore.