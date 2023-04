Diocesi: Chieti-Vasto, domani sera veglia di preghiera per le vocazioni presieduta dall’arcivescovo Forte

Alla vigilia della 60ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, nella serata di sabato 29 aprile, l’arcivescovo di Chieti-Vasto, mons. Bruno Forte, presiederà la Veglia diocesana per le vocazioni. L’appuntamento, che sarà ospitato dalle 21 nella chiesa di San Marco in Vasto, è organizzato come ogni anno dal Centro diocesano vocazioni “per sensibilizzare il popolo di Dio a quella fondamentale preghiera per e con i giovani, affinché si aprano al mistero della vita come chiamata”. “Non stanchiamoci di chiedere il dono di numerose e sante vocazioni”, l’esortazione del direttore don Domenico Spagnoli e del Centro diocesano vocazioni.