Luterani: al via questo pomeriggio a Catania il XXIII Sinodo della Celi, presenti delegazioni della Cei e della Fcei

Si aprirà oggi pomeriggio a Catania alle ore 16 la quarta sessione del XXIII Sinodo della Celi (Chiesa Evangelica Luterana in Italia). Numerose e significative le delegazioni presenti al Sinodo, che “confermano – si legge in una nota – non solo le importanti relazioni della Celi; ma quanto l’azione dei luterani in Italia sia espressione e sintesi di un impegno ecumenico ampio, che rendere concreto l’annuncio dei Vangeli nel contesto dove la Celi vive ed opera”. Tra gli altri e le altre rappresentanze: per la Cei, il vescovo delegato regionale per l‘ecumenismo e il dialogo interreligioso, nonché vescovo ausiliare di Messina mons. Cesare Di Pietro e Don Antonino De Maria; il Presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Daniele Garrone; il vescovo Leon Noak della Chiesa Evangelica di Slovenia; il vescovo Michael Chalupka della Chiesa Evangelica in Austria; Mario Fischer della Comunità di chiese protestanti in Europa; l’arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna. La Celi fa sapere che quest’anno sarà possibile seguire gli aggiornamenti dal Sinodo luterano, scaricare foto e video, dal 28 aprile fino al 1 maggio prossimo, direttamente dal sito della Celi. I lavori, dopo i saluti istituzionali, verranno aperti dalle relazioni del Presidente del Sinodo, Wolfgang Prader, e del Decano della Chiesa Luterana, pastore Carsten Gerdes. Curiosità: al Sinodo, sarà presente anche Riccardo Bachrach che, il 20 aprile 1993, contribuì a stilare l’intesa della Chiesa Luterana con lo Stato. I lavori si svolgeranno a Catania presso l’hotel Nettuno di Viale Ruggero di Lauria, 121.