Incidenti stradali: messaggio di cordoglio di mons. Satriano (Bari) per le 4 giovani vittime tra Bitonto e Modugno, “una drammatica notizia che lascia smarriti”

“La drammatica notizia della morte di Lucrezia, Floriana, Tommaso e Alessandro nell’incidente stradale avvenuto tra Bitonto e Modugno sconcerta tutti noi e lascia smarriti i cuori. A nome mio personale e di tutta la Chiesa di Bari-Bitonto esprimo vicinanza alle famiglie dilaniate dall’assurdità di questa tragedia e alle loro comunità, in particolare alla Città di Bitonto, rimasta orfana del futuro che questi nostri ragazzi promettevano”. E’ il messaggio di cordoglio di mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto, per le giovani vittime dell’incidente stradale avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 aprile sulla strada Bitonto-Modugno. A perdere la vita 4 giovani dai 16 ai 27 anni e 2 feriti gravi. “Dinanzi a questa terribile tragedia assicuro la preghiera per tutti, per le loro giovani anime e per i genitori, i parenti, gli amici che portano nel cuore il peso più grande di questo dolore”, scrive l’arcivescovo. “Allo stesso tempo chiedo a tutti di pregare per gli altri due feriti gravi ricoverati all’Ospedale Di Venere e al Policlinico di Bari e assicuro la piena partecipazione a questo momento che ha segnato la vita di tanti di noi. Non è tempo di parole inutili ma di un silenzio orante capace di stare accanto a chi soffre, con rispetto e discrezione. Senza retorica, invito tutti ad affrontare il dramma guardando a Cristo Risorto. La luce della fede possa portare uno spiraglio di consolazione a coloro che più ne hanno bisogno in questo momento”.