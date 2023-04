Primo maggio: Senigallia, domani il vescovo Manenti incontrerà i rappresentanti del mondo economico e sociale

In occasione della memoria di San Giuseppe artigiano (1° maggio) e della festa del patrono san Paolino (4 maggio), la Commissione di Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Senigallia organizza come tutti gli anni l’incontro del vescovo Franco Manenti con i rappresentanti delle categorie economiche e sindacali presenti in diocesi.

L’iniziativa, in programma dalle 10 di sabato 29 aprile, vedrà la partecipazione di associazioni di categoria, imprese, commercianti, responsabili di cooperative e forze sindacali.