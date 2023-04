Vincenziani: “Tre giorni con Maria”, tappa in Campania del pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa

“Tre giorni con Maria”: farà tappa dal 3 al 5 maggio a Maddaloni, diocesi di Caserta, nella Parrocchia S. Aniello Abate, Pontificia Basilica Del Corpus Domini, il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa che prese avvio lo scorso 11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco in ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré. L’iniziativa – promossa dai Missionari Vincenziani d’Italia in collaborazione con la Famiglia Vincenziana – si concluderà venerdì 5 maggio. Il pellegrinaggio ha un orizzonte più vasto: si guarda al 27 novembre 2030, quando si celebrerà il duecentesimo anniversario dell’incontro tra la Beata Vergine Maria e S. Caterina Labourè. Era la notte tra il 18 e il 19 luglio 1830 quando Caterina Labouré, una giovane Figlia della Carità di San Vincenzo de’ Paoli, vide la Santa Vergine con cui ebbe un lungo incontro. Il pellegrinaggio, spiega in un comunicato padre Valerio Di Trapani, superiore della Casa provinciale della Congregazione della Missione, i missionari vincenziani, e del Collegio apostolico Leoniano a Roma, è un’occasione per “uscire” e per “andare nelle Comunità ecclesiali che intendono accogliere la proposta dei Missionari Vincenziani di animazione della Comunità Parrocchiale proponendo loro incontri di catechesi per giovani e adulti, di preghiera, di riconciliazione sacramentale, di visita alle persone fragili e malate e di amicizia con i giovani e adolescenti nei loro contesti di vita”.